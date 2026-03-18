NdC: "Alta velocità ferroviaria grande opera europea" I mastelliani: "No alla logica di don Ferrante"

"E' certamente positivo che compia passi in avanti il corridoio ferroviario dell'Alta Velocità e che sia stato attivato il secondo binario della tratta Cancello-Frasso Telesino-Dugenta. E' paradossale però che il risultato sia sbandierato da un Sottosegretario di Forza Italia che ricorda l'omonimo personaggio manzoniano, don Ferrrante, simbolo della teoria astratta e staccata dalla realtà. La realtà, in questo caso, dice che la Napoli-Bari rientra nella grande rete dei trasporti europei (Corridoio Scandinavo-Mediterraneo) ed è un'opera pensata in Europa, finanziata in Europa (anche e successivamente tramite le risorse del Pnrr) e partita dieci anni fa. Nulla c'entrano gli attuali inquilini del Ministero dei Trasporti", lo scrive in una nota ." A meno che non vogliano fare come il personaggio pirandelliano che sentendo fischiare il treno immaginava d'arrivare in Siberia in un attimo. Ma era una invenzione. E le invenzioni sono piacevoli in letteratura, non in politica", conclude il coordinamento mastelliano.