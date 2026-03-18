Trapani, ecco perché non è stata considerata l'esclusione La ragione è giuridica: i debiti non riguardano il secondo bimestre del 2025-26

Il sito web "Trapani granata" ha pubblicato i motivi della sentenza comminata al Trapani: 5 punti di penalizzazione senza prendere in considerazione l'esclusione del campionato. Ecco quello che ha pubblicato il sito granata:

"La Procura Federale aveva chiesto la sanzione più dura: l’esclusione del Trapani dal campionato in corso, in relazione al mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, però, lo scorso 9 marzo, ha scelto una strada diversa: 5 punti di penalizzazione, non l’estromissione dal torneo. La ragione è giuridica. Il Tribunale ha accertato che i debiti oggetto del deferimento non riguardano il secondo bimestre della stagione 2025-26, che possono portare anche all’esclusione dal campionato di Serie C, bensì le scadenze relative ai bimestri novembre–dicembre 2024 e gennaio–febbraio 2025, cioè il terzo e quarto bimestre della stagione precedente.

Di conseguenza, la norma invocata dalla Procura per l’esclusione al campionato, a detta del Tribunale Federale, non era applicabile. Il fatto che il debito sia emerso solo dopo l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate non modifica il bimestre di riferimento. E senza il collegamento al secondo bimestre della stagione in corso, non esisterebbe alcun presupposto normativo per l’esclusione dal campionato.

Nello specifico il Tribunale ha comminato:

2 punti per la IV tranche non pagata

2 punti per la V tranche non pagata

1 punto per recidiva"