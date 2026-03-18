Benevento, il prossimo avversario: un Monopoli in cerca di riscatto In casa però la squadra di Colombo ha già perso quattro volte

Non è più il Monopoli delle scorse stagioni, quello che non perdonava nulla sull'erba malmessa del vecchio Veneziani. Lo “score” casalingo parla di un modesto undicesimo posto con 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Conviene fare un excursus sul cammino della squadra del Gabbiano. Le 4 sconfitte stagionali casalinghe della squadra allenata da Colombo sono arrivate contro Cavese, Salernitana, Picerno e Catania. Ko sanguinosi soprattutto quelli contro Salernitana e Catania. Ma anche i pareggi hanno lasciato il segno: il 2 a 2 col Cosenza, i pari con l'Altamura, la Casertana, l'Atalanta U23, il Crotone. Alla fine la squadra di Colombo non ha messo alla sua “colt” tacche importanti. Le squadre migliori uscite dal Veneziani con una sconfitta sono state Cerignola, Potenza e Casarano. Nessun nome altisonante, nessuna vittima estremamente importante.

Il 3-5-2 di Colombo ha comunque garantito una posizione di classifica generale più che dignitosa: l'ottavo posto con 47 punti sembra poter grantire l'accesso ai play off, che sono un traguardo sempre prestigioso per la società pugliese. Il tecnico si è lamentato della sconfitta di Caserta, che è sembrata decisamente immeritata, che ha purtroppo messo negativamente sotto i riflettori il giovane portiere scuola Udinese Piana, autore di due indecisioni piuttosto clamorose che hanno permesso alla Casertana di ribaltare l'iniziale zero a uno. Il tecnico pugliese conta di riavere Albertazzi tra i pali con la difesa a tre costituita da Manzi, Piccinini e Angileri. Sugli esterni, dunque come quinti ci sarannoquasi certamente Valenti e Oyewale. Al centro Calcagni, Battocchio e Greco. Davanti Fall e Longo, autore del gol del vantaggio a Caserta. Squadra di buona caratura come si può vedere. Da cui il Benevento dovrà guardarsi.