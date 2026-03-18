Alla guida di un furgone con dentro botti e materiale esplodente: fermato Operazione della guardia di finanza lungo la Statale Telesina

Oltre 102 chilogrammi di materiale esplosivo ed esplodente, costituito per lo più da ordigni rudimentali artigianali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Solopaca che ha arrestato anche il conducente di un furgone nel quale sono stati trovati i 'botti proibiti'. I militari hanno fermato per un controllo un furgone che viaggiava lungo la Statale Telesina. L'alt nel territorio di San Salvatore Telesino. All'interno del mezzo il materiale esplodente, 6 rastrelliere professionali, 10 mortai cilindrici, 1 detonatore per lunga distanza e 2 telecomandi.

Il conducente non è stato trovato in possesso della documentazione fiscale e delle autorizzazioni per il possesso e trasporto del materiale pericoloso, ma solo abilitato all’utilizzo di materiale esplodente per l’organizzazione di spettacoli pirotecnici. Secondo l'accusa non era stato autorizzato al trasporto di tale materiale, dotato di spiccata capacità infiammabile ed esplosiva. Pertanto, lo stesso è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione e fabbricazione di materiale esplosivo ed è stato tratto in arresto in flagranza. Le operazioni sono state supportate dai rilevamenti tecnici effettuati dagli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno.