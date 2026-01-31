Strategie territoriali per le Aree Interne. Spina: bene la delibera regionale Il presidente della Comunità montana del Fortore: restituito protagonismo ai territori

“La Delibera approvata dalla Giunta Regionale della Campania il 29 gennaio scorso, relativa alla Governance delle Strategie territoriali per le Aree Interne, segna finalmente una chiara inversione di tendenza rispetto al solito proliferare di tavoli di confronto spesso privi di reale capacità decisionale e di un effettivo radicamento nei territori”. Lo afferma il presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina, che entrerà a far parte del Comitato di indirizzo presieduto dallo stesso Presidente della Regione Roberto Fico, come referente della SNAI Fortore Beneventano.

“Con questo provvedimento, la Regione sceglie di rafforzare il modello di governance della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), restituendo protagonismo ai territori - spiega Spina - e riconoscendo un ruolo centrale agli enti che, negli ultimi anni, hanno lavorato concretamente alla costruzione delle Strategie d’Area. L’istituzione di un Comitato di indirizzo, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale Roberto Fico, rappresenta un passaggio decisivo per garantire coordinamento, accelerazione delle procedure e presidio politico-strategico dell’attuazione degli interventi”.

"Cercherò di contribuire a questo nuovo assetto - continua il presidente dell’ente montano fortorino - insieme ai rappresentanti delle altre Aree SNAI della Campania, contribuendo attivamente alle attività dell’Osservatorio regionale sulla Strategia. Un’iniziativa che la Comunità Montana del Fortore accoglie con favore, ringraziando il Presidente Fico per aver promosso un modello di governance più vicino ai territori, capace di superare ritardi e frammentazioni e di imprimere una concreta accelerazione alla fase attuativa della SNAI”.

“L’auspicio - incalza Zaccaria Spina - è che, attraverso questo nuovo approccio, si riesca a recuperare il tempo perduto e ad avviare rapidamente la realizzazione effettiva degli interventi previsti. In caso contrario, il rischio concreto è quello di vanificare il lavoro e l’impegno dei territori che hanno fortemente creduto nella Strategia come strumento per contrastare la marginalizzazione e lo spopolamento delle aree interne, costruendo percorsi di sviluppo realmente rispondenti ai fabbisogni locali”.

“Il percorso di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne della Comunità Montana del Fortore - conclude Spina - ha preso avvio nel 2022, e, grazie ai 14 sindaci del comprensorio ed alle strutture di supporto tecnico, ci vede decisamente avanti e ci vede tra le Snai che rispettano i tempi dettati dal cronoprogramma regionale e nazionale. La nostra Strategia d’Area ‘F.A.R.O.’ è beneficiaria al momento dell’assegnazione di una dotazione finanziaria FESR superiore a 10 milioni di euro, potenzialmente incrementabile attraverso il meccanismo della premialità. Con la presa d’atto regionale del Preliminare di Strategia nel settembre 2025, si è entrati nella fase attuativa vera e propria: l’Area Interna del Fortore. La Strategia d’Area definitiva è stata quindi trasmessa alla Regione Campania nell’ottobre 2025 per le iniziative finanziate con fondi nazionali e, successivamente, nel gennaio 2026 per gli interventi a valere sui fondi FESR e FSE, consentendo l’avvio delle istruttorie finali e il completamento del percorso di ammissione a finanziamento, il tutto rispettando rigorosamente la tempistica indicata. La Delibera regionale sulla governance rappresenta quindi un passaggio cruciale per garantire efficacia, rapidità e responsabilità nell’attuazione della SNAI, rafforzando il ruolo delle Aree Interne come protagoniste delle politiche di sviluppo e coesione territoriale”.