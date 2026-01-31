Tenente Andrea La Manna guida con successo operazioni Genio Pontieri a Padova Originario del Sannio, responsabile della direzione dei lavori per la rimozione di un manufatto

Si sono concluse con un bilancio di assoluta efficienza le operazioni di smontaggio della lunga e pesante passerella pedonale in ferro adiacente allo storico Ponte Paleocapa, nel Comune di Padova.

A coordinare l’intervento con precisione e alto senso del dovere è stato un giovane ufficiale di origini sannite: il Tenente Andrea La Manna. Assegnato dallo scorso Agosto al prestigioso 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, l'ufficiale ha assunto a gennaio l'incarico di Responsabile della Direzione dei Lavori. L’intervento ha riguardato la rimozione di un’imponente struttura metallica lunga 36 metri e larga 2,50; un’operazione complessa che ha richiesto una gestione impeccabile della sicurezza e del personale.

Le manovre, condotte congiuntamente agli uomini del proprio Reparto, hanno messo in luce non solo l’efficacia operativa del Genio dell’Esercito Italiano, ma anche le spiccate doti di comando del giovane ufficiale.

Nonostante si trattasse del suo primo incarico sul campo, il Tenente La Manna ha dimostrato una professionalità tale da riscuotere il plauso unanime dei vertici militari e delle autorità locali.

Il successo dell’operazione affonda le radici in un percorso accademico di altissimo profilo. Formatosi presso la prestigiosa Accademia Militare di Modena come allievo del corso "Esempio", l’ufficiale ha poi perfezionato i propri studi a Torino, presso la Scuola Ufficiali dell’Esercito. Il Tenente vanta una solida preparazione multidisciplinare, avendo conseguito sia la Laurea in Scienze Strategiche sia la Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino.

L'orgoglio della famiglia

A rendere ancora più speciale questo brillante traguardo professionale sono i fieri auguri del papà Roberto, funzionario dei vigili del fuoco e della madre Maria Pia. La famiglia, con profonda commozione, ha celebrato il successo di Andrea. "Un premio ai sacrifici e alla determinazione che lo hanno portato a distinguersi per competenza e dedizione, onorando le tradizioni della propria terra d'origine e che indossa l'uniforme con orgoglio al servizio del Paese".