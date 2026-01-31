Primavera, Benevento-Ascoli 1-3: gli highlights del match e le interviste Sconfitta all'Avellola per i giallorossi guidati da De Angelis

Benevento-Ascoli 1-3

Benevento: Mandato (1'st Suppa); Kwete, Nonga, Del Gaudio, Squillante, Formicola, Manuzzi (36'st Milucci), Scalici (12'st Grilli), Miranda (12'st Soprano), Giugliano, Borrelli (36'st D'Ambrosio). A disp.: Tagliente, Scarpitella, Paolini. All.: De Angelis

Ascoli: Rosa, Rama, Di Salvatore, Russo, Mbaye (25'st Bruni), Di Teodoro, D'Agostino (19'st Candido), Casillo (19'st Angelino), Picca (34'st Tassotti), De Witt (34'st Vischia), Finotti. A disp.: Rocco, Tocchi, Dipierdomenico, Balducci, Ciafardini. All. Emiliano Corsi

Arbitro: Piciucco di Campobasso. Assistenti: Vicari di Lucca e Ferretti di Pistoia.

Marcatori: 29'pt su rig. De Witt (A), 17'st Finotti (A), 35'st Giugliano (B), 47'st Tassotti (A)

Note: Espulso Formicola al 2'st

All'Avellola si affrontano Benevento e Ascoli per la 17a giornata del campionato Primavera 2. Il confronto tra le due formazioni è scoppiettante e ricco di occasioni, con gli ospiti che nella prima fase del match fanno la voce grossa. Il portiere giallorosso Mandato si oppone a D'Agostino, poi ferma una ripartenza di De Witt che si invola verso la porta sannita sul filo del fuorigioco. L'Ascoli si rende pericoloso ancora con un colpo di testa di Di Teodoro che va di poco fuori, poi Russo calcia dal limite con la palla che non impensierisce la retroguardia sannita. La prima occasione giallorossa capita tra i piedi di Giugliano che trova la pronta respinta di Rosa. Al minuto ventinove, l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Ascoli per fallo di Formicola su Picca. Sul dischetto si presenta De Witt che gonfia la rete per l'1-0. L'attaccante marchigiano ci prova anche poco dopo, ma la palla va fuori. Il Benevento risponde con una punizione di Giugliano che non crea grossi grattacapi a Rosa. Nella ripresa, De Angelis è costretto a sostituire Mandato: al suo posto entra Suppa. La strada per recuperare il risultato si fa in salita per il Benevento al secondo minuto, quando Formicola rimedia la seconda ammonizione e viene espulso dall'arbitro. Il Benevento si compatta e cerca in tutti i modi il gol, ma l'Ascoli si rende pericoloso con Di Salvatore che trova l'opposizione di Suppa. Giugliano ci riprova su punizione, ma la palla dopo una deviazione viene respinta, poi Squillante calcia dalla distanza, ma la mira non è precisa. Al 17' l'Ascoli raddoppia con Finotti, ma il Benevento non demorde e accorcia le distanze al 35' con un pregevole colpo di tacco di Giugliano su cross di Grilli. Il Benevento accelera: il numero dieci giallorosso trova ancora l'opposizione di Rosa, poi il portiere bianconero para anche su Minucci, prima del tris definitivo dell'Ascoli, giunto al 47' e realizzato da Tassotti che porta il punteggio sul 3-1.