Dimensionamento scolastico, Errico (FI): "Rivedere i criteri" Dopo l'accorpamento tra Sant’Angelo a Sasso e Moscati

“Bisogna rivedere i criteri dell’accorpamento tra l’istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso e la Giuseppe Moscati, tenendo conto anche della posizione assunta dall’Associazione nazionale presidi di Benevento”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che questa mattina ha partecipato alla manifestazione promossa dalle due comunità scolastiche beneventane, alla quale hanno preso parte oltre 300 persone tra docenti, personale Ata, studenti e famiglie.

"Si tratta di una scelta fatta sulla carta - sottolinea Errico - che non tiene conto delle reali esigenze del territorio e che rischia di creare uno squilibrio all’interno della stessa città di Benevento. Per questo invitiamo chi è chiamato a decidere a rivedere questa impostazione, che non appare ottimale per la città”.

Secondo il consigliere regionale, esistono soluzioni alternative in grado di evitare criticità organizzative e territoriali. “Ci sono ipotesi diverse che non produrrebbero gli squilibri derivanti dall’unione tra la Moscati e la Sant’Angelo a Sasso, due realtà profondamente diverse, collocate in zone completamente differenti del tessuto urbano”. “La scuola rappresenta un pilastro fondamentale per le comunità - conclude Errico - e sia la Moscati che la Sant’Angelo a Sasso svolgono un ruolo centrale nei rispettivi contesti. Anche questo elemento deve essere valutato con attenzione nelle scelte che si compiono, soprattutto quando incidono direttamente sulla qualità dell’offerta educativa e sull’equilibrio del territorio”.