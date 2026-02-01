Catania-Trapani sarà recuperata il giorno dopo La gara di venerdì 6 rinviata per ordine pubblico sarà giocata sabato 7

La Lega Pro ha disposto che la gara tra Catania e Trapani (6a giornata di ritorno) programmata da calendario per il 6 febbraio alle 20,30 al Massimino e rinviata (con ordinanza del prefetto catanese) per la concomitanza con le festività di Sant'Agata, sia disputata il giorno successivo, sabato 7 febbraio 2026 alle 17,30 sempre allo stadio Massimino.

Tanto rumore per nulla, dunque. D'altro canto la partita fissata venerdì 6 febbraio alle 20,30 sarebbe stata disputata a poche ore dalla conclusione delle festività di Sant'Agata, la qualcosa avrebbe creato difficoltà legate alla sicurezza dello stadio. Ma nulla vietava di giocare la partita il giorno dopo, sabato 7, proprio come disposto dalla Lega.

Ricordiamo che venerdì 6 febbraio il Benevento riceverà al Vigorito il Picerno alle 20,30. Mancherà la programmata concomitanza, ma la regolarità del campionato è salva. 24 ore di rinvio, in fondo, non comportano alcuna conseguenza.