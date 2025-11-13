Incendio: lui è in carcere, ora è stato arrestato l'ex compagno della sua amica Benevento. Le indagini dei carabinieri sul rogo di via Bonazzi, fermato per evasione un 33enne

Lo hanno arrestato per evasione dai domiciliari, ai quali era sottoposto. Nel mirino dei carabinieri è finito un 33enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, che non era presente nell'abitazione in cui doveva trovarsi. La scoperta è arrivata durante una perquisizione dell'abitazione indicata, compiuta nel prosieguo delle indagini sul rogo dell'alloggio di via Bonazzi.

Lui è infatti l'ex compagno dell'amica di Davide Cantone, 34 anni, finito in carcere per incendio e detenzione ilegale di armi. Pistola, fucili e munizioni, al pari di una tuta che emanava un odore di fumo ed un paio di scarpe con segni di bruciatura, erano infatti stati rinvenuti in un bordone dinanzi all'appartamento della donna.

Un familiare di quest'ultima è stato poi denunciato perchè in casa aveva, nascosti tra la bigiotteria, 20 proiettili calibro 9x21. Da qui la decisione di far visita anche al 33enne per il suo legame con la stessa donna. Rientrato, è stato fermato e condotto in caserma, poi il pm Olimpia Anzalone ha disposto per lui i domiciliari. E' assistito dall'avvocato Fabio Ficedolo.