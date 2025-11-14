Addio all'avvocato Claudio Frattolillo, un signore d'altri tempi Benevento. Il professionista si è spento all'età di 76 anni

A chiunque lo si chieda, risponderà che i suoi tratti distintivi erano una smisurata gentilezza ed una vasta cultura. Roba d'altri tempi, l'avvocato Claudio Frattolillo, di Benevento, scomparso all'età di 76 anni. Indossava la toga da oltre 40 anni, è stato impegnato prevalentemente nel settore civile. Professionista con una profonda competenza, è sempre stato particolarmente apprezzato per la signorilità con la quale svolgeva il suo lavoro, nel quale trasfondeva sempre l'enorme bagaglio di conoscenze.

Era uno di quelli che i libri non li comprava per lasciarli in mostra nella biblioteca, ma li leggeva e studiava. Cuore da sempre a destra, non nascondeva le sue simpatie politiche, ma lo faceva con una capacità di ascolto degli altri temperata dalla cultura di cui si è sempre nutrito. Un lutto, che definiva inaccettabile, lo aveva profondamente segnato, costringendolo a fare i conti con una perdita che definiva inaccettabile.

Toccante il ricordo che gli ha dedicato Luciana Festa, funzionaria dell'Ordine degli avvocati, con un post su fb.

“Scrolling scrolling... leggo che qualcuno si è inventato la giornata #dellagentilezza ...

Mah.. E' la prova che è diventato così raro essere gentile, che bisogna inventarsi la giornata per ricordarlo a qualcuno … La gentilezza non appartiene a questa epoca di narcisisti e di fanatici

La gentilezza non grida, non si pavoneggia, non si ostenta. La gentilezza è la forma più elevata di amore verso l'altro da sé ... non chiede di essere ripagata, non si aspetta riconoscimenti, non è un do ut des. Claudio si, lui era gentile... di quella gentilezza raffinata e d'altri tempi. Buon viaggio Avvocato caro e grazie “.