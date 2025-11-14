Riceve la visita dei ladri nella sua casa, denunciato per omessa custodia armi Sant'Agata dei Goti. La vittima è un commerciante

Gli hanno rubato una pistola e, forse, anche del denaro, si è beccato una denuncia per omessa custodia delle altre armi. E' la disavventura capitata ad un commerciante di Sant'Agata dei Goti, che ha subito una 'visita' nella sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno mandato in frantumi un vetro e sono penetrati all'interno, dove hanno agito indisturbati, approfittando dell'assenza dei proprietari. Hanno messo a soqquadro la camera da letto, poi hanno raggiunto la mansarda, dalla quale hanno 'prelevato' un revolver calibro 38 special custodito in una cassaforte sistemata in uno spazio ricavato nella soffitta.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato due fucili, altre due pistole calibro 6.35 e 9 x21 e oltre cento cartucce di diverso calibro. Il tutto era in parte nella cassaforte, in parte in due valigette di ferro. Da qui la denuncia a carico dell'uomo, difeso dall'avvocato Alessandro Della Ratta.