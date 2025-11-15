Assalti ai bancomat e sicurezza stradale: controlli dei carabinieri nel Fortore Sei pattuglie in azione lungo le arterie di competenze

Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo dopo gli assalti ai bancomat e postamat (poi disattivati da Poste ad uffici chiusi in tutto il Sannio da alcune settimane).

Controllo del territorio a largo raggio effettuati da 6 pattuglie che hanno controllato 58 persone, 47 veicoli e 3 esercizi pubblici. Verifiche anche per il rispetto del codice della strada.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno infatti denunciato un uomo della Val Fortore per il reato di rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico alla guida, poiché, al controllo eseguito a San Bartolomeo in Galdo lungo un’importante arteria stradale di collegamento con la Puglia, si era rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro. All’uomo, che è persona sottoposta alle indagini e – pertanto – presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’automobile che conduceva.

I reparti dipendenti dalla Compagnia hanno inoltre contestato 4 infrazioni al Codice della Strada per 546 euro complessivi, ritirando 1 patente di guida scaduta di validità e rilevando infrazioni per circolazione senza avere al seguito le previste documentazioni e mancata revisione.

Particolarmente durante i fine settimana il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento incrementa la già intensa attività di vigilanza del territorio allo scopo di garantire maggiore tranquillità a tutti i cittadini.