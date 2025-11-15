Accusati di furto di abbigliamento: arrestati dalla Volante Trovati in possesso di felpe prese da un negozio sportivo in un centro commerciale della città

Gli agenti della Volante della Questura di Benevento hanno arrestato con l'accusa di furto in concorso due giovani stranieri fermati in un centro commerciale dopo che, secondo l'accusa avevano preso e non pagato abbigliamento sportivo.

Si tratta di un 19enne e un 17enne bloccati dai poliziotti e trovati in possesso sembra di un paio di felpe.

Dichiarati in arresto, al 19enne, su disposizione del Pm Flavia Felaco, concessi i domiciliari.

Stessa misura per il 17enne che è stato accompagnato presso la struttura dei Colli Aminei di Napoli a disposizione della Procura per i minorenni.