Perdita d'acqua a cascata in tutti i piani, domani chiuso Palazzo di giustizia

Palazzo di giustizia chiuso domani, 17 novembre, per una perdita d'acqua che, partita dal quinto, ha interessato tutti i piani. E' quanto deciso dal presidente facente funzioni del Tribunale Sergio Pezza alla luce della nota rilasciata dai vigili del fuoco nella quale si mettono in evidenza i pericoli connessi all'uso della struttura.
L'acqua si è infatti diffusa a cascata in tutti i piani, anche attraverso le canaline che contengono fili elettrici, e ciò costituisce un concreto pericolo per l'incolumità delle persone che dovesero accedervi. Tutto è stato causato dalla rottura della tubatura dei radiatori, l'acqua ha infiltrato anche giunti e controsoffitti in cartongesso, con il distacco di alcuni moduli in più di una stanza.
Da qui, per consentire le necessarie verifiche e l'espletamento degli intervevnti di ripristino, la chiusura del palazzo di giustizia.
Nessun problema invece per la Procura, regolarmente aperta.