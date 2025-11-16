Perdita d'acqua a cascata in tutti i piani, domani chiuso Palazzo di giustizia Benevento. Rottura della tubatura dei radiatori, la decisione del presidente Sergio Pezza

Palazzo di giustizia chiuso domani, 17 novembre, per una perdita d'acqua che, partita dal quinto, ha interessato tutti i piani. E' quanto deciso dal presidente facente funzioni del Tribunale Sergio Pezza alla luce della nota rilasciata dai vigili del fuoco nella quale si mettono in evidenza i pericoli connessi all'uso della struttura.

L'acqua si è infatti diffusa a cascata in tutti i piani, anche attraverso le canaline che contengono fili elettrici, e ciò costituisce un concreto pericolo per l'incolumità delle persone che dovesero accedervi. Tutto è stato causato dalla rottura della tubatura dei radiatori, l'acqua ha infiltrato anche giunti e controsoffitti in cartongesso, con il distacco di alcuni moduli in più di una stanza.

Da qui, per consentire le necessarie verifiche e l'espletamento degli intervevnti di ripristino, la chiusura del palazzo di giustizia.

Nessun problema invece per la Procura, regolarmente aperta.