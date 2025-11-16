Ruba moto, non riesce a farla partire, la spinge a mano: in carcere un 21enne Benevento. Intervento della Volante, denunciato un16enne di nazionalità straniera

Lui è stato arrestato dalla Volante, l'altro - un 16enne di nazionalità nigeriana - denunciato a piede libero per concorso in furto. Sono i protagonisti del'episodio accaduto nella zona di via Tiengo, dove nel mirino è finita una moto Ktm 650. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due l'hanno rubato. Hanno provato a metterlo in moto, senza riuscirvi. E senza accorgersi che il mezzo era privo di batteria.

A quel punto, hanno deciso di portarselo dietro a piedi, spingendolo a mano. Lo hanno fatto fino all'altezza del megaparcheggio, dove gli agenti, che nel frattempo erano stati allertati, li hanno bloccati.

I due giovani sono stati condotti in Questura, dove Gerardo T., 21 anni, di Benevento, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pm Flavia Felaco, trasferito in carcere. Denunciato il minore, entrambi sono difesi dall'avvocato Fabio Ficedolo.