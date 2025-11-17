Violazioni igienico-sanitarie e alimenti senza tracciabilità in un negozio Operazione Carabinieri forestali e Asl: stop alla vendita in un esercizio commerciale di Benevento

Prosegue senza sosta l'impegno dei militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Benevento nel garantire la sicurezza alimentare e la salute dei cittadini. I controlli nel settore agroalimentare coordinati dal Gruppo Carabinieri forestale di Benevento riguardano la produzione di vini, olio miele e più in generale la tracciabilità dei prodotti per le intere filiere di settore. L'ultima operazione, condotta in sinergia con il personale dell'ASL ha portato alla luce gravi irregolarità in un noto esercizio commerciale.

Durante il controllo ispettivo, i militari del N.I.P.A.A.F. e il personale ASL hanno rilevato infatti diverse violazioni delle normative igienico-sanitarie che mettevano a rischio la salute dei consumatori. Le più critiche riguardavano la conservazione degli alimenti: sono state trovate celle frigo con guarnizioni divelte in più punti e una significativa presenza di ruggine, situazione che rendeva probabile la contaminazione degli alimenti destinati al consumo.

L'intervento ha portato anche al sequestro amministrativo di quasi 20 chilogrammi di prodotti alimentari (precisamente 19,6 kg) destinati al consumo umano, ma risultati privi di qualsiasi documentazione di tracciabilità, in violazione del Regolamento UE 2017/625 e della DGRC N. 623/14. Nel dettaglio, il sequestro ha riguardato: 13,5 kg di salame secco; 3,5 kg di prosciutto cotto e 2,6 kg di caciocavallo.

Al titolare dell'esercizio commerciale è stata contestata dal personale ASL una sanzione amministrativa di € 1.500,00. L'attività di vendita al pubblico è stata immediatamente interdetta in via cautelativa e potrà riprendere solo dopo aver regolarizzato la propria posizione e ripristinato le condizioni igienico-sanitarie richieste dalla legge. L'operato del N.I.P.A.A.F. di Benevento si conferma quindi un baluardo essenziale per la tutela del consumatore e per la salvaguardia della filiera agroalimentare locale dalla frode e dalle carenze igieniche. La sinergia tra Carabinieri forestale, ASL e ICQRF proseguirà anche nei prossimi mesi con intensificazione dei controlli in tutta la provincia Beneventana.