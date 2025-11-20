Eroina negli slip e nell'abitazione, assolto un 43enne di Guardia Sanframondi Benevento. La sentenza

Il fatto non costituisce reato. E' la formula con la quale il giudice Monaco ha assolto un 43enne di Guardia Sanframondi, imputato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'accusa era relativa a fatti che risalivano al luglio 2023, quando l'uomo, difeso dall'avvocato Danilo Riccio, era stato fermato a Castelvenere dagli agenti del Commissariato di Telese Terme. Negli slip custodiva 10 cilindretti contenenti complessivamente oltre 2 grammi di eroina, in casa era stato rinvenuto mezzo grammo della stessa sostanza.

Da qui la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Olimpia Anzalone, accolta dal Gup, e il dibattimento, nel corso d el quale non è emerso alcun elemento in grado di concretizzare l'ipotesi della finalità di spaccio della 'roba'.