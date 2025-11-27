Spaccio di droga in via Mutarelli, no del Gip ad una misura per due 20enni Benevento. Pm: divieto di dimora in città. Indagati di S. Nicola Manfredi e S Giorgio del Sannio

Il Pm aveva chiesto per entrambi il divieto di dimora a Benevento, ma il gip Roberto Nuzzo ha deciso di non applicarlo perchè non vi sono elementi in grado di far ritenere attuale il pericolo di reiterazione del reato.

Nessuna misura, dunque, per un 20enne di San Nicola Manfredi ed un 21enne di San Gorgio del Sannio, tirati in balloda una indagine antidroga della polizia. I fatti contestati vanno da settembre a dicembre 2003 e riguardano più cessioni di hashish, in un caso anche avvalendosi di un minore. Un'attività che avrebbero anche loro svolto in via Erik Mutarelli, una delle traverse che si affacciano al Corso Garibaldi, al centro di un lavoro investigativo supportato dalle immagini delle telecamere, dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti , osservat e fermati dopo aver comprato la roba.

Nessun dubbio, per il giudice, sui gravi indizi di colpvolezza a carico del 20enne, ritenuto il presunto responsabile del maggior nmero di episodi, mentre gli altri sono prospettati in concorso con il 21enne, nei cui confronti la gravità indiziaria, secondo il Gip, è stata raggiunta solo in una occasione.

Da qui, anche perhè l'ultimo fatto è di due anni fa, il no alla misura cautelare. Il 20enne è difeso dall'avvocato Antonio Leone, il 21enne dall'avvocato Claudio Fusco.