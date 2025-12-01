Fondi Politica Agricola Comune. Azienda sannita nel mirino della Finanza Percepito contributi inserendo nella domanda un terreno il cui titolo di conduzione non è valido

Le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento nell’ambito del piano di collaborazione con l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) hanno effettuato un controllo amministrativo, sui fondi dell’Unione Europea nell’ambito della Pac (Politica Agricola Comune) al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, connessi alle misure di finanziamento nell’agricoltura.

Nello specifico i militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria hanno eseguito un controllo amministrativo nei confronti di una ditta individuale sita nella provincia di Benevento, esercente l’attività di “allevamento di bovini e bufalini e produzione di latte crudo”.

Dalle verifiche è emersa un’irregolarità di natura amministrativa, poiché i contributi percepiti dall’impresa agricola - per il possesso di uno specifico terreno - sono risultati non spettanti, in quanto il titolo di conduzione del fondo è risultato non valido, perché il cedente dell’appezzamento di terreno non aveva alcun diritto di proprietà del fondo agricolo.

Infatti, il terreno era stato inserito indebitamente sia nelle “domande uniche di pagamento” che nella “denuncia annuale riepilogativa di contratti cumulativi d’affitto di fondi rustici”.

Per questo motivo il verbale di accertamento è stato inviato alle autorità competenti per il recupero del contributo illecitamente percepito.

La Guardia di Finanza è una Forza di Polizia Economico - Finanziaria impegnata a tutela del bilancio degli Enti pubblici locali, dello Stato e dell’Unione Europea e a difesa delle libertà economiche dei cittadini per affermare i principi di legalità, giustizia ed equità.