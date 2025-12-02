Società fallita con passivo di oltre 16 milioni di euro, sei rinvii a giudizio Benevento. A febbraio processo a Nicola Panella ed altre 5 persone. Una settima ha scelto abbreviato

Sei rinvii a giudizio e lo stralcio della posizione di un settimo imputato che ha scelto il rito abbreviato. Sono le decisioni del gup Salvatore Perrotta per le persone coinvolte in una inchiesta del pm Giulio Barbato e della guardia di finanza sulle vicende di una società fallita.

Dovranno affrontare il processo, che partirà il 26 febbraio 2026, Nicola Panella. (avvocati Angelo Leone e Marianna Febbraio), 61 anni, di Montesarchio - è in carcere dal 4 aprile, i suoi legali hanno evidenziato l'inefficacia dei termini massimi di custodia catelare, sulla quale il giudice si pronuncerà nei prossimi giorni -,Vincenzo Di Vicino (avvocato Luigi Alaia), 32 anni, di Napoli, Nicola Panella junior.(avvocato Antonio Leone), 38 anni, di Montesarchio, Antonio Galietta (avvocato Angelo Mastrocola), 55 anni, di Mercogliano, Ciro Guerriero. (avvocato Paola Corcione), 45 anni, di Avellino, Amedeo Cristiano. (avvocato Giovanna Coppola), 34 anni, di Rotondi. Stralcio, infine, per Pasquale Cassese. (avvocati Luigi Bartolomeo Terzo e Alfonso Quarto), 40 anni, di Napoli, che sarà giuidcato con rito abbreviato.

Bancarotta e autoriciclaggio le accuse prospettate a vario titolo nei confronti di amministratori, anche di fatto, di più società, al centro di un'attività investigativa partita dal fallimento, nel 2021, di una società che operava nel settore del commercio di polimeri, petroli e carburanti, con un passivo accertato di oltre 16 milioni di euro. La tesi degli inquirenti è che, in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento, attraverso varie operazioni con diverse società, anche costituite allo scopo, l'impresa sarebbe stata spogliata del patrimonio immobiliare, del valore di 700mila euro, per poi fallire.

A detta della Procura, dopo l’erogazione di un finanziamento pubblico per circa due milioni di euro, gli amministratori di diritto e di fatto della società fallita, garante nell’ambito di tale finanziamento, avrebbero fittiziamente ceduto un opificio industriale a Montesarchio del valore di circa 700.000,00 euro, all’interno del quale, peraltro, doveva essere realizzato il progetto finanziato con fondi dello Stato.