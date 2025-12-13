Sindaco Vessichelli: "Furti in aumento, serve risposta immediata e condivisa" Il primo cittadino di Paduli: chiederò un incontro al Prefetto di Benevento

«I numerosi furti che purtroppo si sono verificati nelle ultime settimane nel nostro comune, culminati con ben cinque abitazioni colpite nella sola giornata di ieri, destano forte preoccupazione e non possono essere sottovalutati».

Così il sindaco di Paduli, Mimmo Vessichelli, interviene sulla situazione legata agli episodi criminosi che stanno interessando il territorio comunale.

«Nei prossimi giorni – annuncia il primo cittadino – chiederò un incontro al Prefetto di Benevento per verificare l’attivazione del protocollo del Controllo di Vicinato, uno strumento concreto e già sperimentato in altri comuni, che può rappresentare un valido supporto nella prevenzione e nel contrasto dei reati, favorendo la collaborazione tra cittadini e istituzioni».

Nel frattempo, il sindaco lancia un appello chiaro: «Chiedo con vigore un rafforzamento dei controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine, alle quali va il nostro massimo rispetto e sostegno. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e va garantita con una presenza costante e visibile».

Accanto alla preoccupazione, però, arriva anche una notizia positiva: «Paduli – conclude Vessichelli – è rientrato tra i comuni beneficiari di un finanziamento ministeriale per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza. Si tratta di un passo importante che ci consentirà di dotare il paese di strumenti tecnologici utili a migliorare la sicurezza e a scoraggiare ulteriori episodi delittuosi».

L’Amministrazione comunale, assicura il sindaco, «continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, lavorando in sinergia con le autorità competenti e mantenendo costantemente informata la cittadinanza».