Trentasei anni, napoletana: si è insediato il nuovo gip/ gup Maria Amoruso Benevento. Cerimonia nella stanza del presidente del Tribunale

Non un'aula ma la stanza del presidente del Tribunale, Michele Russo, ha ospitato la cerimonia di immissione nel possesso delle funzioni del nuovo gip/gup Maria Amoruso.

Trentasei anni, originaria di Mugnano di Napoli, la dottoressa Amoruso arriva da Novara, dove ha svolto le stesse funzioni e, nell'ultimo periodo, di giudice presso il Settore civile, occupandosi di diritto di famiglia.

All'appuntamento di questa mattina erano presenti, oltre a Russo, il presidente della Sezione penale, Sergio Pezza, il procuratore Gianfranco Scarfò, i giudici Simonetta Rotili e Salvatore Perrotta, e due funzionarie del Tribunale.

La dottoressa Amoruso colma uno dei due vuoti aperti dalla partenza, alcuni mesi fa, di due gip/ gup: Loredana Camerlengo, ora alla Sorveglianza ad Avellino, e Pietro Vinetti, consigliere presso la Corte di appello di Potenza.