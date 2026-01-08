Se non venite subito, ammazzo mia madre: arrestato un 52enne Benevento. Intervento della Volante, l'uomo finisce in carcere

Se non venite subito, l'ammazzo, avrebbe detto, al telefono, alla polizia, chiedendone l'intervento. E' stato immediato, si è concluso con l'arresto di un 52enne di Benevento per una ipotesi di maltrattamenti aggravati ai danni della madre.

Sono stati gli agenti della Volante, guidati dal dottore Enzo Luisi, ad accorrere presso l'abitazione in cui l'uomo vive con la malcapitata. Da qualche tempo lui non è buone condizioni, dal racconto della mamma sarebbe emerso un quadro di vessazioni nei suoi confronti, al punto da spingerla, per paura di essere aggredita, a chiudersi in camera da letto o in bagno. Su disposizione del pm Olimpia Anzalone, l'indagato, difeso dall'avvocato Simona Barbone, è stato condotto in carcere.