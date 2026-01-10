Si finge avvocato e truffa anziano di 6mila euro: denunciato dai carabinieri Il presunto autore identificato dai militari grazie alle immagini della videosorveglianza

I carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno denunciato un uomo, residente nel napoletano, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un anziano residente in Valle Telesina.

L’indagine è partita a seguito della denuncia presentata dalla vittima, la quale era stata raggirata con la nota tecnica del “finto avvocato”. Il truffatore, contattando telefonicamente l’anziano, lo aveva convinto che un proprio familiare fosse in stato di fermo e che, per evitarne l'arresto, fosse necessario consegnare immediatamente una cauzione in denaro e oggetti preziosi. Sotto la pressione psicologica del momento, la vittima aveva consegnato al malvivente la somma di 6.000 euro in contanti e diversi monili in oro. I militari dell'Arma, attraverso un'articolata attività tecnica e l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a risalire all'identità dell'autore del reato. Il materiale probatorio raccolto è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le

indagini proseguono per verificare eventuali l’esistenza di altri episodi simili a carico dell’indagato ed all’identificazione di eventuali complici. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla popolazione, in particolare alle fasce deboli, a prestare la massima attenzione a

richieste telefoniche di denaro, ricordando che nessun ente istituzionale o studio legale richiede pagamenti in contanti o gioielli a domicilio e che in questi casi è sempre bene chiamare il 112 per informare di quanto accaduto.