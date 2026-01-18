Scontro tra auto alle porte di Benevento: feriti e paura E’ accaduto lungo via Vitulanese, a contrada San Vitale

Almeno due - e non quattro come inizialmente emerso - i veicoli coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa notte lungo via Vitulanese, a contrada San Vitale, alle porte di Benevento.

A scontrarsi una Fiat Panda e una Nissan quashquai.

Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale, le ambulanze del 118, due auto della polizia municipale e i carabinieri. Alcuni degli occupanti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono stati trasportati in ospedale.

Sono ora in corso le ricostruzioni per cercare di capire la dinamica dell'incidente.



AGGIORNAMENTO

Due dunque i veicoli coinvolti nell'incidente avvenuto all'altezza di una curva. Traffico a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso. Una persona trasportata in ospedale per le ferite riportate.