Sono un amico, non l'amante. Accusato di aver detto il falso: assolto Benevento. La sentenza, affermazioni rese durante un giudizio di separazione

Era accusato di falsa testimonianza, per aver negato di essere l'amante di una donna che si stava separando dal marito, ma è stato assolto dal giudice Sergio Pezza con la formula dubitativa. Si è concluso così il processo a carico di un 55enne per il quale il Pm aveva chiesto la condanna ad 1 anno e 8 mesi.

Difeso dall'avvocato Mario Tomasiello, era stato tirato in ballo per le dichiarazioni che nell'ottobre 2018 aveva reso nel giudizio civile per la separazione di una coppia. In quella occasione aveva infatti affermato di essere legato alla donna solo da un rapporto di amicizia e non sentimentale. Insomma, amico e non amante.

Parole non ritenute veritiere dal giudice – nel corso del procedimento sarebbe emerso che tra i due esisteva un rapporto affettivo già prima della rottura del matrimonio-, che aveva trasmesso alla Procura la deposizione, ipotizzando la falsa testimonianza. Oggi la discussione e la sentenza di assoluzione.