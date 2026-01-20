Consegna a supermercato meno merce di quella che sarà fatturata: condannato Benevento. La sentenza

Otto mesi di reclusione, pena sospesa, ed il risarcimento dei danni alla parte civile. E' la condanna decisa dl giudice Sergio Pezza per un agente di commercio di Pietrelcina, difeso dall'avvocato Luca Della Peruta, accusato di truffa.

L'imputazione era relativa a fatti che sarebbero andati avanti da gennaio 2017 a novembre 2020, dei quali avrebbe fatto le spese un commerciante di Apice, assistito dall'avvocato Antonio Leone. Si tratta del gestore di un supermercato al quale l'imputato avrebbe consegnato quantità inferiori di merce a quelle indicate nelle note di consegna della cosiddetta tentata vendita, ma recepite nelle fatture emesse dalla società che rappresentava. Nel mirino, in particolare, oltre 150 ordini, con un danno stimato di oltre 68mila euro.