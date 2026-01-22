Cocaina nel fuoristrada, una serra nel casolare: in appello ridotta la condanna Benevento. La sentenza per Egidio Luongo, 67 anni

Da 5 anni con rito abbreviato a 3 anni e 2 mesi. Ridotta in appello la pena per Egidio Luongo (avvocato Gerardo giorgione), 67 anni, di Benevento, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, che nel 2024 era stato arrestato dalla Squadra mobile.per droga.

In particolare, gli agenti lo avevano fermato alla località Sferracavallo, in territorio di San Martino Valle Caudina, dove avevano intimato l'alt ad un fuoristrada bianco con il quale Luongo stava rientrando da Napoli.

Quando si era accorto dei poliziotti, l'allora 65enne aveva gettato dal finestrino un involucro contenente 57 grammi di cocaina, ed avrebbe provato a sottrarsi al controllo.

Una successiva perquisizione in un casolare aveva consentito di rinvenire 50 grammi di marijuana ed una serra per la coltivazione della stessa. In primo grado la condanna del gup di Avellino, ora la riduzione della pena.