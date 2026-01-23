Accusato di aver rapinato il bigliettaio della stazione Appia: assolto un 26enne Benevento. La sentenza sul colpo dell'aprile 2022

Era accusato di rapina ma, come chiesto dal pm Flavia Felaco, con la formula dubitativa, e dalla difesa, è stato assolto per non aver commesso il fatto.

E' quanto deciso dal Tribunale nel processo a carico di Salvatore De Luca (avvocato Gerardo Giorgione), 26 anni, di Benevento, tirato in ballo dalle indagini della Mobile sul colpo compiuto il città il 20 aprile 2022. Quando nel mirino di un uomo, volto coperto, era finito l'addetto alla biglietteria della stazione Appia. Il malcapitato era stato centrato da un pugno e poi spintonato, per costringerlo a consegnare l'incasso di 350 euro e alcuni biglietti ferroviari.