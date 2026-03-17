Scontro tra una moto ed un'auto vicino al San Pio, grave un 21enne

Momenti di paura sono stai registrati questo pomeriggio lungo via Pacevecchia, all'altezza dell'uscita dei veicoli dall'ospedale San Pio. E' qui che, per cause in corso di accertamento, e secondo una prima ricostruzione, si sono scontrate una moto condotta da un 21enne di Benevento ed una Cinquecento.
Violento l'impatto tra i due mezzi, ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato sbalzato sull'asfalto. Immediatamente soccorso, il giovane è stato trasportato con un'ambulanza in ospedale, dove le sue condizioni sono state ritenute gravi.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto ad eseguire i rilievi dell'incidente sotto gli occhi degli automobilisti in transito e delle tante persone cche si sono fermate a vedere cosa fosse capitato. Traffico inevitabilmente in tilt. Per il 21enne l'avvocato Fabio Ficedolo.