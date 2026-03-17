Colombo "bacchetta" il Monopoli: "Certi errori vanno evitati" La sconfitta di Caserta a causa di due errori del giovane portiere Piana

Sarà un Monopoli ferito quello che attende lunedì la capolista Benevento. La squadra pugliese viene da una sconfitta subita al Pinto che non sente affatto meritata. Era passata anche per prima in vantaggio (calcio di rigore di Longo), ma poi due gravi indecisione del giovane portiere Piana, il ragazzo scuola Udinese, hanno permesso alla Casertana di capovolgere l'esito della partita. «Negli ultimi due giorni – spiega il tecnico del “gabbiano” Colombo - Albertazzi non si è allenato per un dolore alla schiena. Abbiamo provato a recuperarlo sino all’ultimo ma non stava ancora bene». Insomma è apparso giocoforza schierare il giovane Piana: «C’è grande delusione e rammarico – dice ancora Colombo - Al di là del nostro vantaggio arrivato su rigore, il risultato più corretto poteva essere un pareggio. Fa ancora più male uscire sconfitti al termine di una prestazione gagliarda dei ragazzi, che hanno dato tutto contro una squadra forte e in salute. Ai miei non posso rimproverare nulla, perché hanno dato tutto in termini di energie e di intensità riconosciute anche dagli avversari”.

Gli errori non cancellano però la qualità della prova: «Ribadisco, sono orgoglioso della squadra. Con questo tipo di atteggiamento possiamo dire la nostra sino alla fine poi è chiaro che bisogna anche essere bravi ad evitare gli errori, abbiamo perso su due episodi che fanno la differenza. Bisogna essere bravi ad evitare certe indecisioni, soprattutto contro squadre di indubbio valore come la Casertana». O come il Benevento, che sarà ospite al Veneziani lunedì prossimo.