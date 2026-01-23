Tamponati, una 'carambola impazzita', poi centrati in pieno: il dramma sulla 372 Benevento. Due vittime per incidente 2023, prosciolto un imputato, atti a procura per l'altro

Ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un imputato, mentre per l'altro ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura per la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

Sono le decisioni del gup Maria Amoruso, rispettivamente, per Maurizio Montaldo (avvocato Angelo Leone), di Ponte, e Mario Pastore (avvocati Vincenzo Regardi e Maurizio Lepore), 59 anni, di Casalduni, tirati in ballo per l'incidente stradale che il 30 settembre 2023 era costato la vita ad una 64enne ed un 83enne di origini napoletane, i cui familiari sono assistiti dall'avvocato Antonio Ruggiero.

Il dramma si era consumato lungo la statale 372, in territorio di Benevento. Secondo la ricostruzione della polstrada, i due malcapitati viaggiavano a bordo di una Opel Corsa che sarebbe stata tamponata dalla C5 condotta da Montaldo. In seguito all'impatto sullo spigolo posteriore sinistro, la Corsa era finita contro il guard rail, si era girata e infine fermata trasversalmente sulla carreggiata opposta, dove, dopo pochi istanti, era stata presa in pieno dalla Mercedes guidata da Pastore. Niente da fare per gli occupanti la Corsa, deceduti sul colpo.