Scontro lungo viale Mellusi a Benevento: feriti e paura Tre persone trasportate in ospedale. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale

E' di tre persone ferite il bilancio dell'incidente che si è verificato nelle prime ore del pomeriggio, in pieno centro a Benevento.

L'impatto lungo viale Mellusi, all'altezza di via Ruguzzini, ha coinvolto due auto: una Ford Puma e una MINI Countryman, e danneggiato una Bmw, parcheggiata lungo la carreggiata.

La Puma, dopo il violento impatto, ha concluso la sua corsa finendo sul marciapiede della centralissima arteria cittadina, contro il muro del palazzo.

Feriti gli occupanti delle auto che sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118 giunte sul posto. Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che hanno messo in atto i rilievi. Sono ora in corso le ricostruzioni per chiarire la dinamica dell'incidente.