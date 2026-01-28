Auto in fiamme nella notte al Rione Libertà: indagini in corso

Sono in corso le indagini per stabilire la natura del rogo che la scorsa notte al rione Libertà di Benevento ha interessato una Ford C Max in sosta in via Gioberti. A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato le fiamme.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale che hanno spento il rogo e messo in sicurezza sia il veicolo che l'area immediatamente circostante.
Con le forze di polizia intervenute, i pompieri hanno effettuato un sopralluogo per cercare di raccogliere elementi utili alle indagini che dovranno ora stabilire cosa abbia provocato l'innesco dell'incendio.
Al termine dei rilievi il veicolo è stato portato via. Pesanti i danni alla C-Max. Il fuoco ha infatti danneggiato sia la parte anteriore che i laterali del veicolo parcheggiato da alcune ore lungo l'arteria del popoloso RioneLibertà.