Auto in fiamme nella notte al Rione Libertà: indagini in corso Una C max distrutta da un incendio divampato in via Gioberti

Sono in corso le indagini per stabilire la natura del rogo che la scorsa notte al rione Libertà di Benevento ha interessato una Ford C Max in sosta in via Gioberti. A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato le fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale che hanno spento il rogo e messo in sicurezza sia il veicolo che l'area immediatamente circostante.

Con le forze di polizia intervenute, i pompieri hanno effettuato un sopralluogo per cercare di raccogliere elementi utili alle indagini che dovranno ora stabilire cosa abbia provocato l'innesco dell'incendio.

Al termine dei rilievi il veicolo è stato portato via. Pesanti i danni alla C-Max. Il fuoco ha infatti danneggiato sia la parte anteriore che i laterali del veicolo parcheggiato da alcune ore lungo l'arteria del popoloso RioneLibertà.