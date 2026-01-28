Sorridente, l'immagine dello sportivo: addio al commissario capo Pippo Degemmis Benevento. Funzionario di polizia, da poco era andato in pensione

Era l'immagine dello sportivo, rimasto tale anche quando aveva dismesso le scarpette da ginnastica. E ora che non c'è più, resta difficile da accettare che un malore non abbia dato scampo, portandoselo via per sempre, al commissario capo della polizia Giuseppe, Pippo Degemmis.

Sessantadue anni, di Benevento, da poco in pensione, Degemmis ha lavorato alle Volanti, alla Digos, esibendo sempre competenza ed un tratto di educazione e compostezza che contribuivano in maniera fondamentale alla sua immagine rassicurante. Aveva giocato per anni a pallavolo, una passione che aveva coltivato anche, quando gli impegni di lavoro glielo consentivano, come allenatore di più compagini.

Un destino crudele lo ha strappato all'amore della moglie e dei due figli. Con lui sono cresciuto come cronista, tante le occasioni in cui siamo incontrati anche dopo il momento del suo congedo. Sempre sorridente, un piacere ascoltarlo. Ciao, Pippo.