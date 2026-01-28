Il volo e i drammi di Morcone e Limatola: padre e figlio morti in pochi mesi Benevento. La tragedia di Olivola è la quarta in 23 anni, cinque vittime

Se l'archivio non mente, la tragedia di contrada Olivola costata ieri la vita a Pasquale Esposito, 78 anni, di Airola, morto nello schianto dell'elicottero nel quale viaggiava con un'altra persona – Venanzio, 68 anni, gravissimo al Cardarelli di Napoli - è la quarta registrata nella nostra provincia negli ultimi 23 anni.

Un elenco tristissimo di vittime aperto nel novembre 2002 da un 27enne di Morcone che con il suo aereo biposto, un “I.P.C. Amigo!”, era finito contro un albero alla contrada Canepino. Con lui c'era un 30enne, miracolosamente scampato al peggio, che aveva raccontato che il mezzo era regolarmemte decollato, salendo per una ventina di metri.

Dieci anni dopo le scene di dolore si erano trasferite a Limatola: il giorno di Pasquetta 2012 aveva perso la vita un 31enne della provincia di Caserta, alla guida di un Piper ultraleggero che all'improvviso era precipitato. La cabina si era accartocciata, nulla da fare per il giovane. Il cui padre, a novembre, al pari del cognato, era morto in uno 'Sky Arrow' monoelica che era caduto sull'aviopista alla località Scafa, a soli 400 metri dal teatro del precedente dramma.