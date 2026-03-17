Iavarone, sindaco di Pannarano, aderisce al Psi Benevento "Un’adesione politica ad un progetto tutto da costruire"

Il Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio ha ratificato ufficialmente l'ingresso tra le file del PSI nel progetto Avanti Sannio del Sindaco di Pannarano Antonio Iavarone.

"In un’Italia segnata da disuguaglianze crescenti, precarietà lavorativa e tentazioni sovraniste, ho scelto di impegnarmi in prima persona nel progetto “Avanti - PSI”, che unisce il riformismo socialista, il cattolicesimo democratico e l’associazionismo civico in una piattaforma aperta, europeista, innovatrice e di sinistra.

La mia è un’adesione politica ad un progetto tutto da costruire e che punta ad avere un ruolo determinante nel centrosinistra. Convinto che solo un riformismo coraggioso, radicato nei valori del socialismo europeo e aperto al dialogo con tutte le energie democratiche, può costruire un’alternativa credibile alla destra nazionalista. Il nostro Sannio e comunità come quelle di Pannarano di cui sono Sindaco, che vivono le problematiche tipiche delle aree interne, tra assenza di servizi, spopolamento e desertificazione economica, credo abbiano bisogno di una rinnovata strategia territoriale di rilancio commerciale, turistico e produttivo che come PSI ci auguriamo di poter mettere in campo insieme alle altre forze di centro-sinistra. Ringrazio l’Assessore Regionale e Segretario Nazionale di Avanti - PSI Enzo Maraio per l’entusiasmo che ha saputo trasmettere e per avermi coinvolto attivamente in questa nuova sfida, il Segretario Provinciale Benevento PSI Mario Moccia e il gruppo Dirigente sannita Perifano, Miceli, Imparato e Avitabile" ha dichiarato Iavarone.