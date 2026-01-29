Indagine sulle scommesse, la Procura riformula i capi di imputazione Benevento. Undici persone coinvolte, tra loro 4 ex calciatori giallorossi. In aula il 26 febbraio

Era in programma oggi dinanzi al gup Maria Di Carlo, ma è slittata al 26 febbraio per permettere alla Procura la riformulazione dei capi di imputazione, l'udienza preliminare a carico delle undici persone - tra loro quattro ex calciatori del Benevento- di cui è stato chiesto il rinvio a giudizio nell'indagine sulle scommesse.

L'elenco comprende coloro che avrebbero partecipato alle scommesse gestite e raccolte a distanza da operatori privi della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, chi le avrebbe raccolte ed accettate, effettuandole per conto dei primi, e, infine, chi avrebbe consentito l’effettuazione di ricariche attraverso carte di pagamento intestate a soggetti diversi dagli intestatari dei conti gioco.

Si tratta dell'inchiesta più volte rimbalzata all'onore delle cronache, in cui è parte offesa La lega nazionale professionisti con l'avvocato Guido Aldo Carlo. L'appuntamento odierno - in aula il procuratore Gianfranco Scarfò - è stato scandito dall'annuncio delle prossime richieste di messa alla prova ed oblazione che saranno avanzate dagli imputati, difesi dagli avvocati .Antonio Barbieri, Beatrice Rosaria Marrocco, Antonio Leone, Antonio Lombardi, Andrea De Longis Carlo Raffaele Rigitano, Angelo Puzo, Raffaele Francese, Gennaro Pecoraro, Vittorio Corcione, Immacolata Saviano, Luigi Carvelli, Paolo Erik Liedholm.