Due auto in fiamme nella notte a Benevento: indagini in corso E' accaduto intorno alle 2 in via Serao, nel quartiere Pacevecchia: indagano i carabinieri

Una Fiat Multipla ed una Citroen C2 in fiamme nella notte nel quartiere Pacevecchia a Benevento.

L'allarme è scattato intorno alle 2 quando alcuni residenti hanno notato il rogo avvolgere i due veicoli che erano stati lasciati in sosta dai proprietari in via Matilde Serao.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento. Al loro arrivo entrambi i veicoli erano avvolti dalle fiamme che minacciavano anche di propagarsi ad altre auto in sosta nei pressi.

I vigili hanno quindi spento l'incendio e messo in sicurezza i mezzi che sono rimasti pesantemente danneggiati.

Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di individuare le cause che hanno fatto scatenare il rogo. Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata. Da una prima ricostruzione, non è esclusoche le fiamme abbiano interessato prima la Fiat Multipla.

L'episodio della scorsa notte segue quello registrato tre giorni fa in via Gioberti, al Rione Libertà, dove un incendio aveva interessato una Ford C Max.