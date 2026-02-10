Questura. Ricordato il funzionario di Polizia Palatucci

Deposizione di una corona di allora dinanzi alla targa e all'ulivo piantato in suo ricordo

Benevento.  

Questa mattina presso la Questura di Benevento il Prefetto Raffaela Moscarella ed il Questore Giovanni Trabunella hanno voluto ricordare Giovanni Palatucci, funzionario di Polizia e Questore Reggente di Fiume morto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau, con la deposizione di una corona di alloro dinanzi alla targa a lui intitolata e all’ulivo piantato in sua memoria dinanzi alla Questura.

Palatucci, insignito nel 1995 della Medaglia d’Oro al merito civile, grazie al suo impegno permise a numerosi ebrei di essere salvati dall'Olocausto, e per questo è stato riconosciuto "Giusto tra le Nazioni" e proclamato "Servo di Dio".

Giovanni Palatucci, ha anche un forte legame con Benevento perché nel 1925/26 fu alunno del liceo classico “Pietro Giannone” di Benevento la cui aula magna è stata a lui intitolata.

Presenti alla cerimonia, il cappellano della Polizia di Stato Don Giancarlo D'Ambrosio, una rappresentanza della Polizia di Stato e dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

