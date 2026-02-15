Ci risiamo: messa in fuga un'A3 nera con targa rubata ad una Cinquecento Benevento. Intervento della Volante e inseguimento

Quando gli agentti hanno visto quell'auto munita di una targa rubata poco prima, avrebbero voluto bloccarla.Non ce l'hanno fatta, ma l'hanno messa comunque in fuga. Riuscendo ad evitare che gli occupanti portassero a termine l'ennesimo furto in un'abitazione. Cronaca di una serata movimentata, iniziata inorno alle 20 in via Einstein, nel quartiere Pacevecchia.

E' qui che i poliziotti si sono imbattuti in una Audi A3 nera: un modello la cui presenza è stata ripetutamente registrata in tanti colpi messi a segno. Ad attirare la loro attenzione una targa di cui poco prima era stata segnalata la sottrazione. Era stata tolta, sempre in città, da una Cinquecento, il proprietario se n'era accorto ed aveva immediatamente dato l'allarme.

Una targa poi piazzata, con un gioco da ragazzi, sull'Audi, per potersene andare in giro indisturbati. Quando ha notato l'arrivo della Volante, il conducente dell'A3 ha accelerato, riuscendo, dopo un inseguimento, a far perdere le proprie tracce.