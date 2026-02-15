Mensa scolastica: Pd "tenere alta l'attenzione" Vengano rimborsate le famiglie

"E' necessario mantenere alta l’attenzione rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi negli istituti scolastici cittadini. La salute dei bambini deve prevalere rispetto alla burocrazia".

Così, per il Partito Democratico di Benevento Marika Botticella, in accordo con la Segretaria Rosa Razzano e tutti i consiglieri comunali del Pd.

"Rendere pubblici i verbali di ispezione dell’Asl - prosegue - è attuazione del principio di trasparenza, ma soprattutto un atto di rispetto verso le famiglie e verso i bambini, primi cittadini di una comunità. L’amministrazione non può più sottrarsi dall’avviare un dialogo concreto e fattivo con le rappresentanze dei genitori per affrontare insieme le criticità e individuare soluzioni condivise.

Chiediamo, infine, che le numerose famiglie che ieri non hanno potuto usufruire del pasto mensa, pur pagandolo, vengano rimborsate".