Il Benevento stacca la spina per due giorni. Mercoledì a porte aperte Una settimana di allenamenti all'impianto Avellola. Si riprende martedì mattina

Dopo il tour de force quasi si imponevano un paio di giorni in cui si staccasse la spina. La squadra ha bisogno di rifiatare, non tanto per le partite giocate, quanto per i lunghi viaggi a cui si sottoposta. Il Benevento da questo punto di vista non è stato fortunatissimo, le ultime due trasferte sono state le più lunghe della stagione: primo febbraio a Caravaggio, in provincia di Bergamo, ritorno in città per la sfida di venerdì 5 contro il Picerno, poi subito di nuovo in aereo per la trasferta di Trapani di martedì 10, infine la sfida col Latina di sabato sera. Quattro partite in 14 giorni, ma soprattutto due transvolate per lo stivale, da Bergamo a Trapani (881 km da compiere due volte). Impossibile non risentirne.

Così il programma settimanale che conduce alla trasferta di Altamura si apre con due giorni di meritato riposo. I giallorossi potranno staccare la spina e riprendere gli allenamenti martedì 17 alle 11 di mattina all'impianto Avellola. Sarà una settimana sul sintetico, visto che il campo di Altamura ha il fondo in erba artificiale.

Seduta mattutina anche mercoledì, ancora all'Avellola, questa volta a porte aperte.

Si replica alla stessa maniera giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21. Alle 16 è prevista la partenza con il pullman societario verso Altamura (appena 184 km). Domenica 14,30 la sfida allo stadio D'Angelo della cittadina pugliese.