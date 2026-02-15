Errico (Forza Italia): "Basta fuga di giovani, servono scelte concrete" Il consigliere regionale sollecita il tema del lavoro e delle opportunità

A Napoli, nel giorno di San Valentino, Forza Italia ha scelto di dichiarare il proprio amore per la Campania. A Palazzo Caracciolo, il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico ha partecipato all’iniziativa “Innamorati della Campania”, aperta dai saluti del segretario regionale Fulvio Martusciello. Un momento di confronto che ha riunito consiglieri regionali, deputati, senatori e giovani del movimento, tutti uniti dall’obiettivo di rafforzare il radicamento territoriale del Partito. A chiudere l’evento è stato l’intervento del capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che ha ribadito l’impegno del Governo per la Campania.

Nel suo intervento, Fernando Errico ha posto al centro il tema del lavoro e delle opportunità per i giovani, soffermandosi in particolare sulla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, anche grazie al lavoro del Ministro Paolo Zangrillo. “Negli ultimi anni sono stati compiuti passi avanti importanti - ha dichiarato Errico-. La Pubblica Amministrazione sta diventando più moderna, più flessibile, più attenta all’equilibrio tra vita e lavoro. Lo smart working e i nuovi strumenti organizzativi non sono concessioni, ma segnali di un cambiamento reale che dobbiamo rendere strutturale”. Il consigliere ha quindi rilanciato la proposta di istituzionalizzare modelli di co-working tra enti pubblici, attraverso convenzioni e protocolli che consentano ai dipendenti di lavorare in sedi territoriali diverse da quelle di assegnazione, senza modificare il rapporto giuridico o le responsabilità. Un modello già sperimentato anche attraverso collaborazioni tra INPS e ANCI. Fernando Errico ha raccontato poi la storia di un giovane ragazzo sannita vincitore di un concorso pubblico ma costretto a trasferirsi lontano dalla propria terra: “Non possiamo continuare ad assistere in silenzio alla fuga dei nostri giovani. Ogni ragazzo costretto a lasciare la Campania per lavorare è una sconfitta collettiva. - ha proseguito Errico - Dobbiamo creare le condizioni perché si possa restare, crescere e costruire qui il proprio futuro, senza dover scegliere tra carriera e radici ed oggi annuncio l’intenzione di promuovere in Consiglio regionale una convenzione quadro che favorisca il co-working istituzionale, mettendo in rete sedi e strutture pubbliche già esistenti, senza nuovi costi per l’amministrazione”. Richiamando le parole di Cesare Pavese “un paese ci vuole, non fosse altro che per il gusto di andarsene e poi tornare” e il pensiero di Simone Weil sul valore del radicamento, il consigliere ha concluso con un appello forte alla responsabilità politica: “Se parliamo di amore per la Campania, questo è il momento in cui l’amore diventa scelta e responsabilità. La Campania non ha bisogno di slogan, ma di decisioni concrete e coraggiose. Deve tornare ad essere una terra che trattiene talenti, non che li perde. Il nostro compito è garantire opportunità, servizi efficienti e condizioni di lavoro moderne. Solo così potremo dire ai nostri giovani: restate, perché qui c’è futuro. E su questo impegno non arretreremo di un passo”.