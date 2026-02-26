Benevento. La Finanza sequestra centinaia di peluche Labubu contraffatti In due negozi sanniti: denunciati i titolari

I militari della Guardia di Finanza di Benevento hanno sequestrato circa 300 peluche "Labubu" contraffatti.

L'intervento è stato eseguito dai finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, i quali hanno effettuato l’accesso presso due empori situati nel territorio sannita. Nel corso delle ispezioni, l’attenzione delle Fiamme Gialle è stata attirata dai noti pupazzetti – nati dall'estro di un artista di Hong Kong e distribuiti a livello globale dal colosso Pop Mart – che, per prezzi di vendita eccessivamente bassi, fattezze e confezionamento, hanno immediatamente destato sospetti circa la loro originalità.

Le attività di servizio hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro l’intero stock di merce contraffatta, impedendone l'immissione sul mercato a danno dei consumatori e dell'azienda titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

I titolari dei due esercizi commerciali sono stati denunciati per detenzione per la vendita di prodotti con segni contraffatti e ricettazione.

L’operazione si inserisce nel quadro del costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza di Benevento per il contrasto alla diffusione di prodotti non sicuri e contraffatti, attività indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini e per tutelare il mercato e la sana e leale concorrenza tra le imprese.