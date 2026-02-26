Giù da una macchina spruzza cemento: muore Nicola, un 58enne di Pompei Dramma sul lavoro a Casalduni. L'autopsia la prossima settimana

Era di Pompei, dove abitava con la famiglia, Nicola, il 58enne operaio morto oggi a Casalduni in un incidente sul lavoro. L'uomo era dipendente dell'impresa che sta realizzando la galleria per il potabilizzatore della diga di Campolattaro.

Secondo una prima ricostruzione della tragedia, e per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto da un mezzo usato per spruzzare il cemento sul quale si trovava, impattando, forse, oltre con il terreno, con sbarre o pezzi di ferro.

L'allarme è scattato, ma inutili si sono riveltati i soccorsi: niente da fare, purtroppo, per il 58enne napoletano, la cui salma, su disposizione della Procura, è stata trasportata all'obitorio del San Pio, dove la prossima settimna, su incarico del pm Marilia Capitanio, sarà eseguita dal medico legale Emilio D'Oro, che ha proceduto al sopralluogo, l'autopsia.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Benevento, che hanno avviato le indagini, e l'Ispettorato del lavoro per i necessari accertamenti. Un dramma.