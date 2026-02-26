Siracusa, sei punti di penalizzazione e ultimo posto in classifica

Arrivano sei punti di penalizzazione per il Siracusa, che quindi scende all'ultimo posto in classifica. Ecco il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale nei confronti della società aretusea.
"Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il Siracusa (girone C di Serie C) con sei punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Sei mesi di inibizione, inoltre, per il presidente Alessandro Ricci".
Il club siciliano era stato deferito lo scorso 30 dicembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive per responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente nonché a titolo di responsabilità propria.
Ecco la nuova classifica del girone C di serie C
Benevento 64
Catania 59
Salernitana 50
Cosenza 47
Casertana 46
Crotone 44
Monopoli 43
Audace Cerignola 42
POTENZA 37
Casarano 36
Team Altamura 36
Atalanta U23 31
Sorrento 33
Picerno 29
Trapani 28
Latina 28
Cavese 28
Giugliano 24
Foggia 22
Siracusa 17