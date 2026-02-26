Tra Salerno e Benevento, la settimana "batticuore" di Ivano Pastore

Per un giocatore che salterà la sfida da ex al Vigorito (Francesco Forte, due campionati in giallorosso, entrambi in serie B, 39 partite, 10 gol) ci sarà un altro protagonista importante nelle file del Catania, pronto a vestire i panni dell'ex al Vigorito, Ivano Pastore.
Il direttore sportivo degli etnei è stato dirigente del Benevento nel 2013. Per lui questa settimana un doppio impegno in Campania che non può lasciarlo indifferente. Salernitano di nascita, affronterà prima la squadra granata domenica all'Arechi, poi il Benevento al Vigorito giovedì 5 marzo. Il direttore sportivo del Catania conosce molto bene anche Gaetano Auteri, con cui ha condiviso una promozione in serie B nelle file della Nocerina nel 2011.
Pastore tra l'altro, prima di accettare le avances del Catania, è stato anche opinionista di Ottochannel nella trasmissione di Ottogol che va in onda proprio a Benevento.