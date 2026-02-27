Controlli dei carabinieri a Ponte e Casalduni: sequestro di armi e droga In ausilio dei militari anche le unità cinofile dell'Arma che hanno individuato la droga

I carabinieri della Compagnia di Benevento hanno effettuato una serie di controlli a tappetto nei comuni di Ponte e Casalduni. Nel mirino dei militari del Nuclleo operativo e radiomobile e delle Stazioni droga e armi. Operazione che ha portato alla denuncia di un 26enne e un 19enne ritenuti responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di un 60enne per detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizionamento.

In particolare, presso l’abitazione del 26enne sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile semiautomatico a canna singola marca Winchester, una carabina e 6 cartucce calibro 12 calibro, risultate - poi - riconducibile al 60enne. Nel cortile dell’abitazione, occultati sotto alcuni cavi elettrici accantonati e custoditi all’interno di una busta in plastica, i militari hanno anche rinvenuto 37 grammi di hashish.

Nel medesimo contesto operativo veniva effettuata un’ulteriore perquisizione presso l’abitazione del 19enne che ha consentito di sequestrate 0,40 di hashish mentre all’esterno, in una scarpiera, due bilancini di precisione, altri 19,4 grammi di hashish suddivisi in tre pezzi, un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri intriso della sostanza stupefacente e la somma in contanti di 150 euro, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Determinante ai fini del rinvenimento della sostanza stupefacente occultata all’esterno delle abitazioni è stato il contributo dell’unità cinofila antidroga: grazie al fiuto del cane Thelma del Nucleo Cinofili di Sarno, è stato possibile individuare con precisione i punti in cui la sostanza era stata nascosta, consentendo così di assicurare alla giustizia ulteriori elementi probatori.

Tutte le armi, le sostanze stupefacenti, i bilancini, il coltello e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro penale.